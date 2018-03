விழுப்புரம் அருகே குடிபோதையில் 3 பேரை கத்திக்குத்து : ஒருவர் கைது

விழுப்புரம் : விழுப்புரம் காகுப்பத்தில் குடிபோதையில் மனைவி மற்றும் 2 மகள்களை கத்தியால் குத்தியவர் கைது செய்யப்பட்டார். குடும்பத் தகராறில் கார்த்திகேயன் என்பவர் மனைவி கலைவாணி, மகள்கள் சிவனேஸ்வரி, சிவப்பிரியாவை கத்தியால் குத்தினார்.கத்திக்குத்தில் படுகாயம் அடைந்த 3 பேரும் விழுப்புரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

Source: Dinakaran

