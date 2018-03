கல்லூரிகளில் உணவு, தங்கும் வசதியுடன் நீட் தேர்வுக்கு பயிற்சி : அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

ஈரோடு : நீட் தேர்வுக்காக ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்த 72,000 மாணவர்களில் 70,419 மாணவர்கள் முதற்கட்டபயிற்சிக்கு வருவதாக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார். பொது தேர்வு முடிந்ததும் 4,000 மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு 8 கல்லூரிகளில் உணவு, தங்கும் வசதியுடன் நீட் தேர்வுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவித்த அமைச்சர், விடைத்தாள் திருத்தும் ஆசிரியர்களுக்கு தேவையான வசதிகள் செய்து தரப்படும் என்று கூறினார்.

Source: Dinakaran

English summary

Colleges with food, accommodation, training you for the exam: Minister sengottaiyan

Erode: you for the test online registered 72,000 students in coming to something approaching 70,419 students mutharkattapairsiku