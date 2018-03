விழுப்புரம் கழகத்தில் பயணச்சீட்டு அச்சிடுவதில் முறைகேடு: ஒரே சீரியல் எண்ணில் பல டிக்கெட்டுகள்!

விழுப்புரம் : விழுப்புரம் அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தில், ஒரே சீரியல் எண் கொண்ட டிக்கெட்டுகளை பயணிகளிடம் புழக்கத்தில் விடப்பட்டது அம்பலமாகியுள்ளது. கடந்த 14ம் தேதி செஞ்சி அரசுப் போக்குவரத்து பணிமணையில் இருந்து விழுப்புரம் புறப்பட்ட பேருந்து ஒன்றை நடுவழியில் நிறுத்திய பயணச்சீட்டு பரிசோதகர்கள் பேருந்தில் ஏறி பரிசோதித்துள்ளனர். அப்போது பயணிகள் வைத்திருந்த இரண்டு ரூபாய் டிக்கெட்டுகள் ஓரே சீரியல் எண் கொண்டதாக இருந்துள்ளது. இதையடுத்து நடத்துனரிடம் இருந்த டிக்கெட்டுகளை சோதனை செய்த போது, 2 ரூபாய் பயணச்சீட்டு கட்டுகளில் இரண்டு கட்டுகளில் ஒரே சீரியல் வரிசையும், ஒரே எண்ணில் தொடங்கி ஒரே எண்ணில் முடியும் வகையிலும் மாற்றமில்லாமல் இருந்துள்ளது. மேலும் 3 கட்டுகளிலும் இதேபோல் இருந்துள்ளது. நடத்துனரிடம் இதுகுறித்து கேட்ட போது சரியான பதில் இல்லாததால் பரிசோதகர்கள் அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து செஞ்சி பணிமணை கிளை மேலாளர், பயணச்சீட்டுகளை வழங்கும் அலுவலர் உள்ளிட்டவர்களிடம் விசாரணை நடைபெற்றது. இதில் பல்வேறு உயர் அதிகாரிகளுக்கு தொடர்பு இருப்பது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. பேருந்து கட்டணத்தை உயர்த்தியபோது அவசர அவசரமாக புறநகரப் பயணச்சீட்டுகள் அச்சடித்ததில் நடைபெற்ற அச்சுப்பிழையால் இப்படி நடைபெற்றுள்ளது என்று அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். இதனை தொடர்ந்து பிரச்சனையை திசை திருப்பிய செஞ்சி போக்குவரத்து பணிமணை மேலாளர் மற்றும் நடத்துனரை பணிஇடைநீக்கம் செய்துள்ளனர். ஏற்கனவே அரசுப் போக்குவரத்துக்கு புதிய பேருந்துகள் வாங்குவதில் ரூ.300 கோடி ஊழல் நடைபெற்றதாக புகார் எழுந்த நிலையில், தற்போது பயணச்சீட்டு அச்சிடுவதிலும் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது தெரியவந்துள்ளது. பயணச்சீட்டு ஊழல் குறித்து முறையான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். பயணச்சீட்டு அச்சிடும் பணி ஆளுங்கட்சி பிரமுகர்களின் மேற்பார்வையின் கீழ், தனியார் அச்சகத்தில்தான் நடைபெறுவதாக தொழிலாளர்கள் கூறுகின்றனர். ஏற்கனவே இதே கழகத்தில் பயணச்சீட்டு அச்சிடுவதில் முறைகேடு நடைபெற்று சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

