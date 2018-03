செஞ்சி அருகே அரசுப்பள்ளியில் இயற்கை விவசாயம் செய்யும் மாணவர்கள்

விழுப்புரம்: செஞ்சி அருகே மாணவர்களுக்கு கல்வியுடன் இணைந்து இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கும் விதமாக செயல்படும் அரசு நடுநிலைப்பள்ளி அனைவரது பாராட்டுகளையும் பெற்று வருகிறது. பள்ளிக்குளம் கிராமத்தில் அரசு நடுநிலைப்பள்ளியில் அழிந்து வரும் இயற்கை விவசாயத்தை காப்பாற்ற மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. வீணாகும் தண்ணீரை பயன்படுத்தி அதன்மூலம் விவசாயம் செய்ய திட்டமிட்டு ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் விவசாயம் செய்து வருகின்றனர். காய் மற்றும் கீரை வகைகளை இயற்கையான முறையில் விவசாயம் செய்து அதனை நேர்மை விலை அங்காடி ஏற்படுத்தி அதன்மூலம் விற்பனை செய்கின்றனர். விற்பனை செய்யும் தொகையை பள்ளி தேவைக்காக பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதுகுறித்து மாணவர்கள் கூறுகையில், குடிநீர் சுத்திகரிப்பில் வீணாகும் தண்ணீரை பயன்படுத்தி விவசாயம் செய்து வருவதாகவும், இதற்கு பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஊக்குவிப்பாக இருக்கதாகவும் கூறியுள்ளனர். இயற்கை விவசாயம் பற்றிய தெரிந்து கொள்ளவதற்காக பள்ளியிலே தோட்டம் அமைத்து விவசாயம் செய்து வருவதாகவும், இதன்மூலம் அனுபவம் கிடைப்பதாகவும் கூறியுள்ளனர். மாணவர்களே களை எடுத்தல், பயிரிடுதல் உள்ளிட்ட பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

பள்ளியில் காற்றோட்டமான வகுப்பறைகள், குளிரூட்டப்பட்ட கணினி வகுப்பறைகள், அறிவியல் ஆய்வகங்கள், சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர், சுத்தமான வகுப்பறைகள் உள்ளிட்ட அம்சங்களுடன் செயல்பட்டு வருகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Gingee in organic farming near the Government school students

Villupuram gingee near: in collaboration with the education to students in order to encourage organic farming jayalpadum