வாறுகால் வசதியில்லாததால் கழிவு நீரை வாளியில் அள்ளி அகற்றும் அவலம்

காரியாபட்டி: காரியாபட்டி பேரூராட்சியில் பல ஆண்டுகளாக வாறுகால் வசதியில்லாமல் வீட்டுக்கழிவுநீர், மழைநீர் தெருவில் தேங்குகிறது. இதனால் நோய்கள் அதிகம் பரவி பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுவதால் வாறுகால் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். காரியாபட்டி பேரூராட்சி 15வது வார்டு காமராஜர் காலனியில் சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். இங்குள்ள தெருக்களில் கழிவுநீர் செல்ல வாறுகால் வசதி இல்லை. தெருவில் சிமின்ட் ரோடு போட்டதால் மழைக்காலங்களில் கழிவு நீரும் சேர்ந்து குளம் போல் தேங்குவதால் கடும் துர்நாற்றம் வீசுவதோடு, கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் இடமாக இப்பகுதி மாறிவிடுகிறது. இப்பகுதியில் வீடுகள் மிகவும் நெருக்கமாக கானப்படுவதால் ரோட்டில் நடந்துகூட செல்ல முடியவில்லை. இதனால் ஒவ்வொருவரும் தெருவில் தங்களது வீட்டின் முன்பு தேங்கும் கழிவு நீரை வாளிகளில் அள்ளி அகற்றுகின்றனர். வாறுகால் அமைத்துத்தர பலமுறை பேரூராட்சி நிர்வாகத்திடம் முறையிட்டும் எந்த பலனும் இல்லை. எனவே பொதுமக்கள் நலன் கருதி காமராஜர் காலனியில் கழிவு நீர் செல்ல வாறுகால் அமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

