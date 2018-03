பெங்களூரு விமான நிலையத்தின் ஓடுபாதை மின் விளக்குகளில் மோதிய ஸ்பைஸ் ஜெட்.. 4 விளக்குகள் சேதம்

பெங்களூரு: விமான நிலையத்தின் ஓடுபாதையில் உள்ள மின் விளக்குகளில் ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானம் மோதியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானம், ஓடுபாதையில் உள்ள மின் விளக்குகளில் நேற்று இரவு மோதி விபத்துக்குள்ளானது. அதிஷ்டவசமாக இந்த விபத்தில் காயமோ, உயிரிழப்போ யாருக்கும் ஏற்படவில்லை என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானம் ஹைதராபர்ததில் இருந்து பெங்களூரு விமான நிலையத்திற்கு வந்தது. பின்னர் ஓடுபாதையில் செல்ல முயற்சிக்கும் போது மின் விளக்குகளில் மோதியது. விமானம் மோதியதால் ஓடுபாதையில் உள்ள 4 மின் விளக்குகள் சேதமடைந்துள்ளது. மழைக்காரணமாக விபத்து நேரிட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.

Source: OneIndia

English summary

Bangalore airport runway lights clashed in SpiceJet. 4 light damage

Bangalore: the runway of the airport lights in SpiceJet airlines clashed flurry