அதிமுகவின் கொள்கைக்கு முரணாக செயல்பட்டதால் கே.சி.பழனிச்சாமி நீக்கம்: அமைச்சர் ஜெயக்குமார்

அதிமுகவின் கொள்கைக்கும் குறிக்கோளுக்கும் முரணாக செயல்பட்டதால் கே.சி.பழனிச்சாமி கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டதாக, மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.

சென்னை சாந்தோமில் இன்று (சனிக்கிழமை) செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியதாவது:

“காவிரி விவகாரத்தில் கட்சியின் கொள்கைக்கும், குறிக்கோளுக்கும் முரணாக செயல்பட்டதால் கே.சி.பழனிச்சாமி கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். கட்சி, அரசு குறித்த விஷயங்களை பேசும்போது ஒரு வரைமுறை இருக்கிறது. அனைத்து பிரச்சனைகளிலும் கொள்கை முடிவை கட்சி மேலிடம்தான் எடுக்கும்.

காவிரி விவகாரத்தையும், மத்திய அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தையும் முடிச்சுப்போடக்கூடாது.

காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க மத்திய அரசுக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் அளித்து வருகிறோம்” என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

English summary

Since the AIADMK’s policy in conflict with k.c. palanisamy: Minister deletion Jeyakumar

Contrary to the objective of the AIADMK’s policy since acted as k.c. palanisamy was removed from the party