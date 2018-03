சித்திரை திருவிழாவையொட்டி கள்ளழகர் இறங்க வைகை ஆற்றில் தற்காலிக பாலம்

மதுரை: கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் இறங்கும் இடத்தில் தற்காலிக பாலம் அமைக்கும் பணி மாநகராட்சி சார்பில் நடந்து வருகிறது. அழகர்மலையில் கள்ளழகர் கோயிலில் இருந்து மதுரைக்கு அழகர் ஏப்.27ம் தேதி மாலை தங்கப்பல்லக்கில் புறப்படுகிறார். அவரை வரவேற்க 400க்கும் மேற்பட்ட மண்டபங்களை தயார்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அழகர்கோவிலின் முக்கிய திருவிழாவான சித்திரைப் பெருந்திருவிழா ஏப்.26ம் தேதி தொடங்குகிறது. ஏப்.28ம் தேதி இரவு 7 மணிக்கு 18ம் படி கருப்பணசுவாமி கோயில் முன், வையாழியாகி தங்கப்பல்லக்கில் அழகர் மதுரை நோக்கி புறப்படுகிறார். வழியில் உள்ள கள்ளந்திரி, அப்பன்திருப்பதி மண்டபங்களில் எழுந்தருள்கிறார். 29ம் தேதி அதிகாலை 4 மணிக்கு மூன்றுமாவடியில் பக்தர்கள் எதிர்சேவை செய்து அழகரை வரவேற்பார்கள். வழியில் உள்ள அனைத்து மண்டபங்களிலும் அழகர் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பார். அன்றிரவு 12 மணிக்கு தல்லாகுளம் பெருமாள் கோயிலில், திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாளுடைய திருமாலை அணிந்து வெட்டிவேர் சப்பரத்தில் சுவாமி எழுந்தருளுவார்.திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக, ஏப்.30ம் தேதி அன்று வைகை ஆற்றில் காலையில் தங்கக்குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளி இறங்குகிறார். இந்த நிகழ்ச்சிக்காக மதிச்சியம் வைகை ஆற்றில் இறங்கும் இடத்தில் பாலம் உடைப்பு ஏற்பட்டு இருந்தது. இதனை சரி செய்து தற்காலிக பாலம் அமைக்கும் பணிகள் தற்போது நடந்து வருகிறது.

