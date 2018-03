இனப்படுகொலையின் தொடர்ச்சியாக இலங்கையில் முஸ்லீம்கள் மீது தாக்குதல் : சீமான்

சென்னை : சென்னையில் உள்ள இலங்கை தூதரகத்தை முற்றுகையிட்டு நாம் தமிழர் கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இனப்படுகொலையின் தொடர்ச்சியாக இலங்கையில் முஸ்லீம்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படுகிறது என்று நாம் தமிழர் கட்சித் தலைவர் சீமான் கூறியுள்ளார். இலங்கை பௌத்த மத தீவிரவாத நாடு என்பதை முஸ்லீம்கள் மீதான தாக்குதல் மூலம் மீண்டும் உறுதியாகிறது என்று கூறிய அவர், பன்னாட்டு நீதிமன்றம் தலையிட்டு இலங்கையில் நிகழும் இனப்படுகொலையை தடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார்.

Source: Dinakaran

English summary

The continuation of the genocide in Sri Lanka as an attack on Muslims: Seeman

