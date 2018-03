ஈக்காட்டுதாங்கலில் வீட்டில் இருந்து 150 சவரன் நகைகள் கொள்ளை

சென்னை : சென்னை ஈக்காட்டுதாங்கலில் அலமேலு என்பவரது வீட்டில் இருந்து 150 சவரன் நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது. சொத்துவரி கட்ட வெளியே சென்றிருந்த போது நகைகள் கொள்ளை என காவல்நிலையத்தில் அலமேலு என்பவர் புகார் அளித்துள்ளார். பீரோவில் இருந்த 200 சவரன் நகைகளை வைத்திருந்தில் 150 சவரன் நகைகள் கொள்ளை போனதாக புகார் எழுந்துள்ளது. கைரேகை நிபுணர்களை கொண்டு சிசிடிவி காட்சிகளை காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Ekkattuthangal at home from 150 sovereign jewellery robbery

Ekkattuthangal, Chennai in Chennai: alamelu, away from home was looted 150 sovereign jewellery. Pope SOTER