8 ஆண்டுகளாக இழுத்தடிக்கப்பட்ட பணிகள் நிறைவு : செங்கோட்டை புனலூர் அகல ரயில் பாதை திறப்பு விழாவுக்கு தயார்

நெல்லை: செங்கோட்டை – புனலூர் இடையே நடந்த அகல ரயில் பாதை பணிகள் நிறைவு பெற்றதையடுத்து, அந்த வழித்தடத்தில் ஏப்ரல் மாதம் புதிய ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளது. ரயில்வே அமைச்சர் உறுதிமொழியின் பேரில் தமிழக, கேரள எம்.பி.க்கள் அதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தமிழகம் கேரள எல்லைகளை இணைக்கும் செங்கோட்டைபுனலூர் ரயில் பாதை மொத்தம் 51 கிலோ மீட்டர் தூரம் கொண்டது. செங்கோட்டை புனலூர் இடையே 1903ம் ஆண்டு மீட்டர் கேஜ் ரயில் பாதை அமைக்கப்பட்டு முதல் ரயில் போக்குவரத்து துவங்கியது. இந்த மீட்டர் கேஜ் பாதையை அகற்றி விட்டு அகல ரயில் பாதைக்காக கடந்த 2010ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 20ம் தேதி ரயில் சேவை நிறுத்தப்பட்டது. 8 ஆண்டுகளாக இழுத்தடிக்கப்பட்ட பணிகள் கடந்த டிசம்பரில் நிறைவு பெற்றன. இந்த வழித்தடத்தில் தற்போது புனலூர் எடமன் இடையே 20 கிமீ. தூரத்திற்கு கொல்லம் புனலூர் பயணிகள் ரயிலும், அதே போல செங்கோட்டை பகவதிபுரம் இடையே நெல்லை செங்கோட்டை பாசஞ்சர் ரயிலும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. நியூ ஆரியங்காவு முதல் எடமன் வரையில் புதிய குகை அமைக்கும் பணிகள் காரணமாக மற்ற பகுதிகளில் ரயில்கள் இயக்கப்படவில்லை. அப்பணிகளும் தற்போது நிறைவு பெற்றுவிட்டன. சோதனை ஓட்டமும் நடத்தி முடிக்கப்பட்டது. ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் பரிசோதனை நடத்தி ரயில்கள் இயக்க அனுமதி அளித்து விட்டார். இந்நிலையில் ரயில்கள் இயக்கம் குறித்த அறிவிப்பு வரும் மார்ச் 31ம் தேதிக்குள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. கடந்த 13ம் தேதியன்று கொல்லம் எம்பி பிரேமச்சந்திரன், மாவேலிக்கரை எம்பி கொடிக்குன்னில் சுரேஷ், தென்காசி எம்பி வசந்தி முருகேசன் ஆகியோர் ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயலை சந்தித்து செங்கோட்டை புனலூர் அகல ரயில்பாதையில் ரயில்கள் இயக்க கேட்டு கொண்டனர். ஏப்ரல் மாதம் இவ்வழித்தடத்தில் ரயில்கள் கண்டிப்பாக இயக்கப்படும் என ரயில்வே அமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார். செங்கோட்டை புனலூர் வழித்தடத்தில் உள்ள ரயில் நிலையங்கள் அனைத்துமே தனித்தன்மை வாய்ந்தவையாக தற்போது மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன. பகவதிபுரம், ஆரியங்காவு, எடப்பாளையம், கல்துருத்தி, தென்மலை, ஒத்தகல், எடமண் ஆகியவை இந்த வழித்தடத்தில் உள்ள ரயில் நிலையங்களாகும். அகல ரயில்பாதை அமைக்கப்பட்டபோது பயணிகள் வசதிக்காக புதிய ஆரியங்காவு ரயில் நிலையமும் உருவாக்கப்பட்டு, அதில் புதிய நிறுத்தமும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் எடமண் அளவில் பெரியதாகும். தென்மலை ரயில் நிலையம் இயற்கை செழிப்பை வெளிக்காட்டும் வகையிலும், சுற்றுலாதலமாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய ஆரியங்காவு, பகவதிபுரம் ஆகியன கிராசிங் நிலையங்களாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய ரயில் இயக்கம் குறித்து நெல்லை மாவட்ட ரயில் பயணிகள் சங்கத்தை சேர்ந்த கடையம் அந்தோணி கூறுகையில், ‘‘தமிழகத்தையும், கேரளாவையும் இணைக்கும் முக்கிய வழித்தடமான செங்கோட்டைபுனலூர் வழித்தடம் அகல ரயில்பாதையாக புத்துருவாக்கம் பெற்றுள்ளது. பாரம்பரியமிக்க இவ்வழித்தடத்தில் பயணிப்பதையே பயணிகள் பெருமையாக எண்ணிய காலம் உண்டு. மீண்டும் ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கவுள்ள ரயில் போக்குவரத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம். கொல்லத்திற்கு தற்போது நாகர்கோவில், திருவனந்தபுரம் வழியாக நெல்லை மாவட்ட மக்கள் ரயில்களில் பயணிக்கின்றனர். செங்கோட்டை புனலூர் அகல ரயில்பாதை திறக்கப்பட்டால் 90 கி.மீ பயண தூரம் மிச்சப்படும். பயணச் செலவும் குறையும். நெல்லை, செங்கோட்டையில் இருந்து கேரளாவுக்கு கூடுதல் ரயில்கள் கிடைக்கும்’’ என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

8 years, dragging the tasks completed: ready for the opening ceremony of the railroad ramparts punalur to width

Shencottah-punalur to Paddy: what happened between the broad gauge railway on completion of the works, following the route in April