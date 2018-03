முல்லைப்பெரியாறில் இருந்து உபரி நீர் மட்டுமே குழாய் மூலம் மதுரைக்கு கொண்டுவரப்படுகிறது: செல்லூர் ராஜூ விளக்கம்

மதுரை: முல்லைப்பெரியாறில் இருந்து உபரி நீர் மட்டுமே குழாய் மூலம் மதுரைக்கு கொண்டுவரப்படுகிறது என அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ விளக்கமளித்துள்ளார். மதுரையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர், நீர் ஆவியாதலை தடுக்க குழாய் மூலம் நேரடியாக கொண்டு வரப்படுகிறது என கூறியுள்ளார். மேலும், விவசாயிகளுக்கு வழங்கும் நீரை எடுக்கவில்லை என்றும் ஒரு சிலர் தவறாக புரிந்துகொண்டுள்ளனர் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Inspecting only from the surplus water through pipes to Madurai is brought: chellur Raju description

Madurai: inspecting only from the surplus water through pipes to Madurai is brought the Minister CMS