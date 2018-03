நெல்லை: ஏர்வாடியில் அதிக மின்விளக்கு வெளிச்சத்தால் பள்ளி மாணவர்கள், பெற்றோருக்கு கண் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. கண் பார்வை பாதிக்கப்பட்ட 100 க்கும் மேற்பட்டோருக்கு நெல்லை தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பள்ளி ஆண்டுவிழாவிற்காக இரவு அமைக்கப்பட்ட மின் விளக்குகளால் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

