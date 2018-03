கம்பத்தில் தோட்டா வெடி மூலம் மீன் பிடிப்பு : நஞ்சாகும் முல்லைப் பெரியாற்று நீராதாரம்

கம்பம்: கம்பம் பகுதி முல்லைப் பெரியாற்றில் வெடி வெடித்தும், விஷ மருந்து தெளித்தும் மீன் பிடிக்கும் கும்பலால் குடிநீர் மாசுபட்டு வருகிறது. அத்துடன் மீன்களின் இனப்பெருக்கமும் பாதிக்கப்படுவதால் தேனி மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். தேனி மாவட்டத்தில் அணைபிடிப்பு பகுதியில் போதிய மழையில்லாத காரணத்தால் முல்லைப் பெரியாற்றில் குறைந்த அளவே தண்ணீர் வருகிறது. இதை சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு சில சமூக விரோதிகள் சுருளிப்பட்டி, நாராயணத்தேவன்பட்டி, காமயகவுண்டன்பட்டி, அணைப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் `தோட்டா’ எனப்படும் வெடி பொருளை பிளாஸ்டிக் பைகளில் உள்ளே வைத்து கட்டி அதில் தண்ணீரிலும் தீப்பிடிக்கும் திரியை பொருத்தி ஆற்றுக்குள் போட்டு விடுகின்றனர். சில நிமிடங்களில் அது வெடித்தவுடன் அந்த அதிர்ச்சியில் மீன்கள் அனைத்து மயக்கமாகி தண்ணீரில் மிதக்கும். அதை பிடித்து பங்கு போட்டு கொள்கின்றனர். மேலும் பயிர்களுக்கு தெளிக்கும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை ஆழம் குறைவான பகுதிகளில் கலக்கி விடுகின்றனர். அந்த மருந்துகளின் விஷத்தன்மையால் சிறிது நேரத்தில் மீன்கள் மயக்கமடைந்து விடுகிறது. இதையும் பிடித்து பங்கு போட்டு கிராமப்புறங்களில் விற்பனை செய்கின்றனர். இதை சாப்பிடும் பொதுமக்களுக்கு வாந்தி, பேதி, வயிற்றுப்போக்கு உள்ளிட்ட நோய்கள் ஏற்படுகிறது. அத்துடன் முல்லைப் பெரியாற்றில் குடிநீருக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள உறைகிணறுகளிலும் இந்த விஷத்தன்மையுள்ள தண்ணீர் கலந்து அதை பருகும் பொதுமக்களுக்கு பலவிதமான தொற்று நோய்கள் ஏற்பட்டு வருவதாக சமூகஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். இதுகுறித்து அவர்கள் கூறுகையில், அவ்வப்போது ஆற்றில் தண்ணீர் குறையும் போது சில சமூக விரோதிகள் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் சிறு மீன் குஞ்சுகள் முதல் பெரிய வகையான மீன்கள் வரை இறந்து விடுகிறது. இதனால் மீன்களின் இனப்பெருக்கம் பாதிக்கப்பட்டு அடுத்து முற்றிலும் மீனினம் அழியும் அபாயம் ஏற்படுகிறது. எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்து இதை தடுக்க வேண்டும்’ என்று கூறினர்.



அழியும் மீன் இனம் மனித இனம் தோன்றியதில் இருந்து மீன் பிடிப்பது தொழிலாக நடைபெற்று வருகிறது. ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பு, கரையோர மீன்பிடிப்பு என இரண்டு வகையில் மீன்பிடிக்கப்படுகிறது. கப்பல், படகு மூலம் ஆழமான கடல்பகுதிக்குச் சென்று வலை வீசி மீனவர்கள் டன் கணக்கில் மீன்பிடிக்கிறார்கள். நாட்டுப்படகு மூலம் கரையோர பகுதிகளிலும், ஆழ்கடலிலும் சில மீனவர்கள் மீன்பிடிக்கின்றனர். இதற்கு பெரிய வலைகளைத் தான் மீனவர்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். சின்ன, சின்ன மீன்கள் வலையில் சிக்கும் போது அவற்றை மீண்டும் கடலுக்குள் விட்டு விடுகின்றனர். மீன் இனப்பெருக்கத்திற்கு தடை ஏற்படக்கூடாது என்று இந்த நடைமுறையை மீனவர்கள் கடைபிடித்து வருகின்றனர். ஓடை, கண்மாய்களிலும் வலை கொண்டே மீன்பிடிக்கப்படுகிறது. ஆனால், கம்பம் பகுதி முல்லைப்பெரியாற்றில் சட்ட விரோதமாக வெடி வெடித்து மீன்பிடிக்கும் கும்பலால் மீன் இனம் அழிவதோடு நீராதாரமும் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Source: Dinakaran

