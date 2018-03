ஆழ்கடலுக்கு மீண்டும் புறப்பட்ட குமரி மீனவர்கள் : சூறைக்காற்றால் ஒரு வாரம் தொழில் பாதிப்பு

குளச்சல்: குளச்சலில் ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு மீண்டும் நேற்று மீனவர்கள் ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க புறப்பட்டனர். குளச்சல் கடல் பகுதியில் 300க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள், 1000க்கும் மேற்பட்ட பைபர் வள்ளங்களும் மீன்பிடி தொழில் செய்து வருகின்றன. விசைப்படகுகள் ஆழ்கடல் பகுதிவரை சென்று 10 நாட்கள் வரை தங்கியிருந்து மீன் பிடித்துவிட்டு கரை திரும்புவது வழக்கம். ஆழ்கடல் பகுதியில்தான் உயர்ரக மீன்களாகிய கணவாய், இறால், சுறா, கேரை போன்ற மீன்கள் கிடைக்கும். குமரி மாவட்டத்தில் கடந்த நவம்பர் மாதம் ஓகி புயல் தாக்குதலுக்குப் பிறகு தற்போதுதான் மீனவ கிராமங்களில் இயல்புநிலை திரும்பி வருகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த வாரம் கடல் பகுதியில் பலத்த காற்று வீசும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியது. இதையடுத்து குளச்சல் ஆழ்கடல் பகுதியில் ஒரு வாரமாக சூறைக்காற்று வீசியது. இதனால் விசைப்படகுகளை தொடர்ந்து இயக்க முடியாததால் அவை கரை திரும்பின. பின்னர் அந்த படகுகள் மீன்பிடித்துறைமுகத்தில் நங்கூரம் பாய்ச்சி நிறுத்தப்பட்டன. படகுகள் பாதியிலேயே கரை திரும்பியதால் குளச்சலில் மீன் வரத்து குறைந்ததுடன் மீனவர்களின் இயல்பு வாழ்க்கையும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் குமரி ஆழ்கடல் பகுதியில் பலத்த காற்று வீசும் என்பதால் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என மீன்துறை சார்பில் ஒலிபெருக்கி மூலம் அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால் மீன்பிடித்தொழில் தொடர்ச்சியாக பாதிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் குளச்சல் கடலில் காற்றின் வேகம் ஓரளவு குறைய தொடங்கியது. இதையடுத்து விசைப்படகு மீனவர்கள் மீண்டும் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்ல தயாரானார்கள். ஆனால் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அரசு அறிவித்து இருந்ததால் அரசின் அறிவிப்பை குளச்சல் மீனவர்கள் எதிர்ப்பார்த்து காத்திருந்தனர். அறிவிப்பு வந்தவுடன் தொழிலுக்கு செல்வதற்கு வசதியாக விசைப்படகுகளில் ஐஸ், டீசல் ஆகியவற்றை நிரப்பும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இதனால் கடந்த ஒரு வாரமாக களையிழந்து காணப்பட்ட குளச்சல் மீன்பிடித் துறைமுகம் மீண்டும் களைகட்ட தொடங்கியது. இந்நிலையில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லலாம் என்று அரசு தரப்பில் இருந்து தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து நேற்று மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க புறப்பட்டனர்.

