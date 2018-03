சென்னை : காவிரி பிரச்னைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் களம் இறங்கியுள்ளனர் என்று பள்ளிக்கல்வி துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார். ஜீவாதார பிரச்னைக்கான காவிரி நீர் விவகாரத்தில் அதிமுக தொடர்ந்து போராடும் என்றும் செங்கோட்டையன் கூறினார்.

Source: Dinakaran

To put an end to the Cauvery issue MPs to have embarked: Minister sengottaiyan

