நியூட்ரினோ திட்டத்தை கண்டித்து, வரும் 24ல் தேனியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆர்ப்பாட்டம்

சென்னை : மத்திய அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்திற்கு, அதிமுக ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். நியூட்ரினோ திட்டத்தை கண்டித்து, வரும் 24-ல் தேனியில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்றும் திருமாவளவன் அறிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Neutrino project, condemning the Panthers party demonstration in theNI district 24

Chennai: a no-confidence motion against the Government of India, it is best that the AIADMK should support freedom