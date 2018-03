நாஞ்சில் விலகல் வருத்தமளிக்கிறது; திராவிடத்தை நாங்கள் புறக்கணிக்கவில்லை : டிடிவி தினகரன்

கட்சிப் பெயரைக் காரணம் காட்டி நாஞ்சில் சம்பத் தங்கள் அணியிலிருந்து விலகியது வருத்தமளிக்கிறது, திராவிடத்தை நாங்கள் புறக்கணிக்கவில்லை என அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

டிடிவி தினகரன் அணியில் இருந்து விலகுவதாகவும் இனி இலக்கிய மேடைகளில் மட்டுமே ஏறுவேன் என்றும் நாஞ்சில் சம்பத் கூறிய நிலையில், டிடிவி தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், “நாஞ்சில் சம்பத் எங்கள் அணியிலிருந்து விலகியது வருத்தமளிக்கிறது. ஆனால், திராவிடத்தை புறக்கணித்துவிட்டதாக நாஞ்சில் சம்பத் கூறுவதை ஏற்க முடியாது. கட்சிக்கு அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் என பெயரிட்டிருப்பது தற்காலிக ஏற்பாடுதான். அதிமுகவையும் சின்னத்தையும் மீட்டெடுப்பதே எங்கள் இலக்கு என ஆரம்பம் முதலே கூறிவருகிறோம். நாங்கள் பரிந்துரைத்திருந்த கட்சிப் பெயர்களில் திராவிடம் இருந்தது. ஆனால், எங்களுக்கு அது கிடைக்கவில்லை. ஜெயலலிதாவுக்கும் திராவிடத்துக்கும் தொடர்பு இல்லாததுபோல் நாஞ்சில் சம்பத் பேசியிருக்கிறார்” என்றார்.

‘இனி இலக்கிய மேடை மட்டுமே…’

முன்னதாக, தினகரன் அணியில் இருந்து விலகுவது குறித்து பேசிய நாஞ்சில் சம்பத், “காலம் காலமாக எந்த கொள்கையை பேசி வந்தேனோ, காலங்காலமாக எந்த கொள்கையை எங்கெல்லாம் கொண்டுச்சென்றேனோ அந்த கொள்கையை ஒரு பகலில் படுகொலை செய்துவிட்டார் தினகரன். இன உணர்வு கொள்கையை கொட்டிக்கவிழ்த்து விட்டார் தினகரன்.

அண்ணாவையும், திராவிடத்தையும் புறக்கணித்த இந்த பெயரில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை, டிடிவி அறிவித்த கட்சி பெயரில் அண்ணாவும், திராவிடமும் இல்லை இனிமேல் அரசியல் என்ற சிமிழில் அடைப்பட்டுகிடக்க மாட்டேன். இனி எந்த கட்சிக்கொடியையும் தூக்கி சுமக்க மாட்டேன். எந்த தலைவனையும் இனி ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். இனி தனிப்பறவையாக பறப்பேன்.

என்னை யாரும் சமாதானப்படுத்த முடியாது. என்னை யாரும் நெருங்க முடியாது. கரையான்கள் நெருப்பை அரிக்க முடியாது. என் மூளையைச் சலவை செய்ய எந்த முட்டாளும் முயல வேண்டாம். அடுத்தக்கட்டமாக இலக்கிய பணியை செய்வேன், இனி இளைஞர்களுக்கு பேச்சுப்பயிற்சி அளிக்க உள்ளேன் என்று தெரிவித்துள்ளார்.”

Source: The Hindu

Nanjil regret his departure; We do not ignore the Dravida Munnetra Kazhagam: DTV dinakaran

