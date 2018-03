குழந்தை திருமணம் செய்து வைத்த பெண்ணுக்கு வழங்கிய ஜாமீனை ரத்து செய்து நீதிமன்றம் உத்தரவு

கடலூர் : குழந்தை திருமண தடை சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்படும் வழக்குகளில், ஜாமீன் அல்லது முன் ஜாமீன் வழங்க மாவட்ட நீதிமன்றங்களுக்கு மட்டுமே அதிகாரம் உள்ளது என்று உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. குழந்தை திருமண வழக்கில், பெண்ணுக்கு குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் வழங்கிய ஜாமீனை ரத்து செய்து உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. விருத்தாசலத்தில் சிறுமிக்கு திருமணம் செய்து வைத்த பெண்ணுக்கு ஜாமீன் வழங்கியதை எதிர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. ஜாமீனை ரத்து செய்து மகாலக்ஷ்மி என்பவரை கைது செய்ய விருத்தாசலம் மகளிர் காவல் ஆய்வாளருக்கு நீதிமன்றம் ஆணையிட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

Child marriage to the woman to cancel the bail provided by court order

