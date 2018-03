டெல்லி : 2015-2016 ல் உணவு தானிய உற்பத்தியில் சாதனை படைத்ததற்காக தமிழக அரசுக்கு ‘கிருஷி கர்மான்’ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. டெல்லியில் நடந்த விழாவில் தமிழக அரசுக்கான விருதை பிரதமர் மோடியிடம் அமைச்சர் துரைக்கண்ணு பெற்றார். நெல், சிறுதானியங்கள், பயிறு வகைகள் உள்ளிட்ட தானிய உற்பத்தியில் தமிழகம் சாதனை படைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

