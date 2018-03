மதுரை: மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் காளைமுட்டி பார்வையாளர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். முக்கம்பட்டியில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் மாடுமுட்டிய பார்வையாளர் செல்வேந்திரன், மருத்துவமனை கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்துள்ளார்.

