மின் வாரியத்தின் கடன் குறைந்தது : அமைச்சர் தங்கமணி

சென்னை : மின்சார வாரியத்தின் கடன் அளவு குறைந்து வருவதால் பட்ஜெட்டில் குறைந்தளவு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார்.உதய் திட்டத்தின்கீழ் ஏற்பட்ட ரூ.22, 815 கோடி கடனை அரசே ஏற்றுள்ளது என்றும் மின்சார வாரியத்துக்கான நிதி குறைக்கப்பட்டதில் எவ்வித பாதிப்பும் இல்லை என்றும் அவர் கூறினார்

