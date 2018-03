டிவிட்டரில் ராகுல் காந்தி செய்த திடீர் மாற்றம்!

டெல்லி: ராகுல் காந்தி தனது பழைய டுவிட்டர் கணக்கில் அதிரடி மாற்றம் செய்துள்ளார். புதிய பெயரில் அவர் தனது டுவிட்டர் கணக்கை தொடர்கிறார். ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதை அதிகாரப்பூர்வமாக்கும் வகையில் டெல்லியில் நேற்று கூட்டம் தொடங்கியது. இந்த 84-ஆவது கூட்டம் நாளை முடிவடையும். இதைத் தொடர்ந்து ராகுல் காந்தியின் புதிய டுவிட்டர் கணக்கு குறித்து காங்கிரஸ் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. இத்தனை நாட்கள் “@OfficeofRG” என்றிருந்த அவரது டுவிட்டர் கணக்கு @RahulGandhi-ஆக மாறியது. உரையாடல் புதிய டுவிட்டர் கணக்கிலிருந்து ராகுல் முதல் டுவீட்டை இன்று காலையில் பதிவிட்டார். அதில் காங்கிரஸ் கட்சியின் கூட்டத்துக்கு வருகை தந்துள்ளோரை வரவேற்கிறேன். அடுத்த இரு நாட்களுக்கு உங்களுடன் நான் உரையாட போகிறேன். துடிப்பான அச்சமயம் கட்சியை வலுப்படுத்தவும் , துடிப்பானதாகவும் உருவாக்குவதற்காக ஆக்கப்பூர்வமான கண்ணோட்டங்களை பகிருங்கள். ஜெய் ஹிந்த் என்று பதிவிட்டிருந்தார். ஆலோசனைகள் இன்று காலை இரண்டாவது டுவீட்டை பதிவிட்டுள்ளார். அதில் புதிய டுவிட்டர் கணக்கை தொடங்கியுள்ளேன். இதில் மக்களின் கருத்துகளும் ஆலோசனைகளும் தேவைப்படுகிறது என்று பதிவிட்டுள்ளார். திறம்பட முன்வைத்தார் ராகுல்காந்தி கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு டுவிட்டர் பக்கத்தில் இணைந்தார். அதில் மத்திய அரசுக்கு எதிராக அவரது கருத்துகளை திறம்பட முன்வைத்து வந்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அச்சாரம் ராகுல் காந்தி தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் 2019-ஆம் ஆண்டு லோக் சபா தேர்தலையொட்டி கட்சியை கட்டமைக்க அச்சாரம் போடுவதாக இருக்கும் என கருதப்படுகிறது.

