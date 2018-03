பாஜகவின் வெற்றி நடைக்கு தடைபோடும் முனைப்பில் காங்கிரஸ்: டெல்லி மாநாட்டில் முக்கிய செயல்திட்டம்

பிரதமர் மோடி தலைமையிலான பாஜக தொடர்ந்து பெற்று வரும் வெற்றிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையிலும், 2019ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலை வெற்றிகரமாக்கும் வகையிலும் டெல்லி காங்கிரஸ் மாநாட்டில் முக்கியச் செயல்திட்டம் வகுக்கப்பப்படும் எனத் தெரிகிறது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் 84-வது தேசிய அளவிலான 2-நாள் மாநாடு டெல்லியில் இன்று தொடங்கியது. காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ராகுல் காந்தி, முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி, முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்கள், மாநில முதல்வர்கள், மாநிலத் தலைவர்கள் என 15 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்கின்றனர். மேலும், தென் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ், அவாமி லீக் பங்களாதேஷ், நேபாளி காங்கிரஸ், இலங்கையின் ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகளும் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றுள்ளனர்.

‘இப்போது இருந்து மாற்றம்’ என்ற முழக்கத்துடன் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி கட்சியின் கொடி ஏற்றினார். இந்த தேசிய மாநாட்டில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பேசப்பட உள்ளன என்பதற்கான கூட்டம் நேற்று முடிந்துள்ளது.

அது குறித்து காங்கிரஸ் கட்சி வட்டாரங்கள் கூறுகையில்,’ நாட்டின் அரசியல் நிலைமை, பொருளாதார விவகாரம், வெளியுறவு விவகாரம், விவசாயம், வேலைவாய்ப்பு, ஏழ்மை ஒழிப்பு உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து முக்கியத் தீர்மானங்கள் கொண்டுவரப்படலாம்.

இன்றைய முதல்நாள் கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி நாட்டின் அரசியல் நிலை குறித்து முக்கியத் தீர்மானம் கொண்டுவரும் என்றும், இறுதி நாளான நாளை, நாட்டின் வேலையின்மை குறித்து முக்கியத் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படும் என செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

மாநாட்டில் பங்கேற்று இருந்த காங்கிரஸ் தொண்டர்கள்

இந்த மாநாட்டின் முடிவில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி நிறைவு உரையாற்றுகிறார். அந்த உரையில், 2019-ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலை காங்கிரஸ் கட்சி எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும், அதன் திட்டம் என்ன?, பாஜகவின் வெற்றிகளை தடுப்பது எப்படி உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களையும், 2019ம் ஆண்டுக்கான செயல்திட்டத்தையும் முன்வைப்பார் எனத் தெரிகிறது.

மேலும், 2019-ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியுடன் ஒத்த கருத்துடைய மற்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைப்பது, புதிய கூட்டணியை அமைப்பது தொடர்பாகவும் முக்கிய அரசியல் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படலாம். குறிப்பாக மீண்டும் பாஜக ஆட்சிக்கு வரமுடியாத வகையில், மிகப்பெரிய கூட்டணியை அமைக்கும் முனைப்பில் காங்கிரஸ் கட்சி இருந்து வருகிறது.

இந்த மாநாட்டுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்புதான், காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி, ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியில் இருக்கும் அனைத்து கட்சிகளின் தலைவர்களுக்கும் தனது வீட்டில் விருந்து அளித்தார்.

அப்போது, அனைத்து கட்சிகளும் வேற்றுமைகளை மறந்து, மிகப்பெரிய கூட்டணியை அமைத்து, பாஜகவை ஆட்சியில் அமர்வதில் இருந்து தடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இந்த மாநாடு குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஒருவர் கூறுகையில், ‘ வழக்கமாக நடக்கும் காங்கிரஸ் மாநாடு இது கிடையாது. இது முற்றிலும் வேறுபட்டது. காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, கட்சியின் முக்கியத் தலைவர்களைக் காட்டிலும், தொண்டர்களிடம் இருந்து அதிக ஒத்துழைப்பையும் பங்களிப்பையும் கோரும் மாநாடாக இருக்கும்.

குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் எதிர்காலத் திட்டம் , பயணம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து தொண்டர்களிடம் கருத்துக்கள் கேட்பார், அவர்களை பேச அனுமதிப்பார்’ எனத் தெரிவித்தார்.

இதற்கிடையே காங்கிரஸ் கட்சியின் செயற்குழு அமைக்கப்படுமா அல்லது அதன்பின் அமைக்கப்படுமா என்பது குறித்து உறுதியான தகவல் ஏதும் இல்லை.

Source: The Hindu

English summary

The BJP’s success in Congress to brake drive style: Delhi main agenda at the Conference

Prime Minister MODI-led BJP victory to continue receiving, ending in 2019 to the broth.