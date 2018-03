சென்னையில் 7 வயது மகனைக் கொன்று தற்கொலைக்கு முயன்ற தந்தை

வடபழனியில் 7 வயது மகனைக் கொன்ற தந்தை தானும் தற்கொலைக்கு முயன்றார்.

சென்னை தேனாம்பேட்டை, ஜெயமால் தெரு, மகேந்திர அபார்ட்மெண்டில் வசிப்பவர் ஊர்மில் டோலியா (43). வடபழனியில் செல்போன் ஷோரூம் ஒன்றில் மேலாளராக இருக்கிறார். இவருக்கு கலைச்செல்வி(38) என்ற மனைவியும் மாதவ் டோலியா (7) என்ற மகன் உட்பட இரண்டு மகன்களும் உள்ளனர்.

ஊர்மில் டோலியா கடந்த 15 நாட்களாக உடல் நலம் சரியில்லாமல் வேலைக்குச் செல்லாமல் வீட்டில் ஓய்வு எடுத்து வந்துள்ளார். நேற்று வேலைக்குச் சென்ற அவர் தனது கடை சிப்பந்தி வசந்த் என்பவரிடம் 8-30 மணிக்கே ஷோரூமை மூடச்சொல்லிவிட்டு சாவியை வாங்கிவிட்டு வீட்டுக்குச் சென்றுள்ளார்.

வீட்டுக்கு வந்தவர் சற்று நேரத்தில் தனது வீட்டிலிருந்து இளைய மகன் மாதவ் டோலியாவை தன்னுடன் அழைத்துக்கொண்டு வெளியில் ஷாப்பிங் போய்விட்டு வருவதாகக் கூறிச் சென்றுள்ளார். நேராக மகன் மாதவ் டோலியாவை தனது வடபழனி ஷோரூமுக்கு அழைத்து வந்த ஊர்மில் டோலியா கடையைத் திறந்து மகனுடன் உள்ளே சென்றுள்ளார்.

தந்தையுடன் ஜாலியாக கடைக்குள் வந்த மகனை ஷோரூம் உள்ளே உள்ள பாத்ரூமுக்கு அழைத்துச் சென்று கூர்மையான ஆயுதத்தால் மகனின் இரு கைகளின் மணி கட்டின் உள்பக்கம் ஆழமாக அறுத்துள்ளார். தன்னைக் கொல்ல வேண்டாம் என்று துடிதுடித்த மகன் ரத்தம் அதிகம் வெளியேறியதால் மயங்கி சரிந்துள்ளான்.

பின்னர் தானும் தனது இடது கை மணிக்கட்டில் அறுத்துக்கொண்டு ரத்தம் வழிய தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார். ரத்தம் அதிகம் வெளியேறியதால் மயங்கியுள்ளார். இதனிடையே கணவரும் மகனும் வீட்டுக்கு வராததால் மனைவி கலைச்செல்வி கணவர் டோலியாவுக்கு போன் செய்துள்ளார்.

ஆனால் போனை எடுக்காததால் பயந்துபோன கலைச்செல்வி ஷோரூம் ஊழியர் வசந்துக்கு போன் செய்து கேட்டுள்ளார்.

இதையடுத்து ஒருவேலை டோலியா கடையில் இருக்கலாம் என்று வசந்த் கடைக்குச் சென்று பார்த்துள்ளார். அப்போது கடை திறந்து கிடந்ததைப் பார்த்துத் திடுக்கிட்டுப் போன அவர் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது டோலியாவும், அவரது மகன் மாதவ் டோலியாவும் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்துள்ளனர். இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சியில் கடைக்கு வெளியே ஓடி வந்து சத்தம் போட்டார் வசந்த்.

அதன்பிறகு அங்கு வந்த ரோந்து போலீஸார் மீனாட்சி சுந்தரம் மற்றும் கங்காதரன் உள்ளே சென்று பார்த்தனர். உடனடியாக இருவரையும் மீட்டு வடபழனி தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்து பரிசோதனை செய்து பார்த்தபோது மகன் மாதவ் ஏற்கெனவே இறந்து விட்டதாக கூறியுள்ளனர்.

தந்தை உர்மில் டோலியா தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். போலீஸ் விசாரணையில் அவர் சமீப காலமாக வருமானம் இன்றி தவித்ததாகவும், கடன் தொல்லை அதிகமானதால் மனம் உடைந்து தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார் என்றும், டோலியாவுக்கு தனது இளைய மகன் மாதவ் மீது மிகுந்த பாசம் உண்டு என்பதால் மகனை பிரிய மனமில்லாமல் மகனையும் தன்னுடனே அழைத்துச்செல்ல விரும்பி இந்த முடிவை எடுத்துள்ளார் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

