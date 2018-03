நெல்லை : முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகத்துடன் குமரி மாவட்ட வனப்பகுதிகளை இணைப்பதற்கு மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். தடிகாரகோணம் கிராம மக்கள் வீடுகளில் கருப்புக் கொடி ஏற்றி சத்தியாகிரக போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. புலிகள் காப்பகத்துடன் கிராமங்களை இணைத்தால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என்று அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Dhadikaragonam village people in the houses of black flag Satyagraha struggle

Paddy: mundanthurai tiger reserve forests connect Kanyakumari district with people protesting