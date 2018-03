உயர்மின் அழுத்த மின் கோபுரங்கள் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

திருப்பூர் : விவசாய விளை நிலங்கள் வழியாக உயர் மின் அழுத்த மின் கோபுரங்கள் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தைச் சேர்ந்த 300க்கும் மேற்பட்டோர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பல்லடத்தில் நடைபெற்று வரும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு எதிரான கண்டன முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றனர் .

Source: Dinakaran

English summary

High voltage electrical towers to protest the setting up of protest

Tiruppur: agricultural fields through high voltage transmission towers to protest the formation of Thunder