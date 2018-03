தேசப்பற்றை இப்படியும் பரப்பலாம்; உதாரணமாக திகழும் மேற்கு வங்க கிராம மக்கள்

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு கிராமம் நாள்தோறும் காலையில் 52 வினாடிகள் தேசிய கீதத்தைப் பாடி தேசப்பற்றை பரப்பி வருகின்றனர்.

நாடியா மாவட்டத்தில் உள்ள கிராம அபாய்நகர். இந்த கிராமத்தில் உள்ள தொடக்கப்பள்ளிதான் நாள்தோறும் தேசிய கீதத்தை ஒலிபரப்பி தேசபக்தியை பரப்பி வருகிறது.

இந்த அபாய்நகர் தொடக்கப்பள்ளியில் நாள்தோறும் காலை 10.50 மணிக்கு 52 வினாடிகள் தேசீய கீதம் ஒலிபரப்பப்படும். தேசிய கீதம் அனைவருக்கும் கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக பள்ளியைச் சுற்றி இரு கூம்பு வடிவ ஒலிபெருக்கிகளும், இரு ஸ்பீக்கர்களும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

காலை 10.50 மணிக்கு தேசிய கீதம் ஒலிபரப்பப்பட்டவுடன் பள்ளி மாணவர்கள் மட்டுமின்றி சாலையில் சென்று கொண்டு இருக்கும் மக்களும் ஒரு நிமிடம் நின்று தேசியகீதத்தைப் பாடிவிட்டுச் செல்கின்றனர்.

நடந்து செல்பவர்கள் மட்டுமின்றி, இருசக்கர வாகனங்கள், கார், பஸ், லாரி என அனைத்து வாகனங்களில் செல்பவர்களும் தேசிய கீதம் பாடல் இசைத்தவுடன், வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு தேசிய கீதத்தை பாடி மரியாதை செலுத்துகின்றனர்.

இவர்கள் மட்டுமல்ல பெண்கள் கூட வீட்டில் என்ன வேலை செய்துகொண்டு இருந்தாலும், தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டவுடன் வேலையைக் கைவிட்டு தேசிய கீதம் பாடி தங்களின் தேசப்பற்றை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.

தொடக்கப்பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் சபிகுல் இஸ்லாம் கூறுகையில், ”மாணவர்கள் மத்தியிலும், மக்கள் மத்தியிலும் தேசப்பற்றை வளர்க்கும் விதமாக இதைச் செய்து வருகிறோம். தேசிய கீதம் இசைக்கப்படும் போது எந்த வேலையில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும், அதைவிட்டுவிட்டு 52 வினாடிகள் தேசியகீதம் பாட வேண்டும் என்று கிராம மக்களிடமும் கோரிக்கை வைத்தோம். அதையும் அவர்கள் கடைபிடிக்கிறார்கள்” என்று தெரிவித்தார்.

அந்தக் கிராமத்தின் விவசாயி மைஜுதின் பிஸ்வாஸ் கூறுகையில், ”கடந்த புதன்கிழமை நானும், என்னுடன் பணிபுரிபவர்களும் வயல்வேலை முடிந்து பள்ளிக்கூடத்தைக் கடந்து சென்றோம். அப்போது தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டதும், நாங்கள் சாலையில் நின்று தேசிய கீதம் பாடிவிட்டுச் சென்றோம்” எனத் தெரிவித்தார்.

இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தாயான சம்பா பிபி (வயது26) கூறுகையில், ”தேசிய கீதம் இசைக்கும்போது மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்று என் குழந்தைகள் கூறி இருக்கிறார்கள். அதன்படி வீட்டில் சமையல் செய்து கொண்டு இருக்கும்போது, தேசிய கீதம் இசைக்கும் சத்தம் கேட்டதும், உடனடியாக வேலையைவிட்டு, நானும் தேசிய கீதம் பாடுவேன். தேசப்பற்றை வளர்க்க பள்ளி நிர்வாகம் சிறப்பான முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது” எனத் தெரிவித்தார்.

இந்தப் பள்ளியில் ஏழ்மை சூழலில் இருக்கும் 115 மாணவர்கள் மட்டும் படித்து வருகிறன்றனர். இந்தப் பள்ளியின் சிறப்பான சேவையைப் பார்த்து, ஷிசுமித்ரா வித்யாலயா புரஸ்கார், நிர்மல் வித்யாலயா புரஸ்கார் விருதுகளை கடந்த 2012-ம் ஆண்டு பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: The Hindu

