‘‘ஒரே நாடு, ஒரே மதம், ஒரே மொழியை அமல்படுத்த சதியா?’’ – மேகாலயா சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் இந்தியில் பேச எதிர்ப்பு

மேகாலயா சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் இந்தியில் உரையாற்றியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர். ஒரே நாடு, ஒரே மதம், ஒரே மொழியை அமல்படுத்த பாஜக கூட்டணி அரசு சதி செய்வதாக அவர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.

வட கிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்றான மேகாலயாவில் பல்வேறு உள்ளூர் மொழிகள் பேசப்படுகின்றன. எனினும் காரோ மற்றும் காஸி ஆகிய மொழிகள் அதிகாரபூர்வ மொழிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. சட்டப்பேரவையிலும் இந்த உள்ளூர் மொழிகளே அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதை தவிர பொது தொடர்பு மொழியாக ஆங்கிலம் உள்ளது. அனைவருக்கும் எளிதில் புரியும் என்பதால் மேகாலயா சட்டப்பேரவையில் வழக்கமாக எம்எல்ஏகள் ஆங்கிலத்திலேயே பேசுகின்றனர்.

இந்நிலையில் மேகாலயாவில் பாஜக கூட்டணி அரசு அரசு சமீபத்தில் பதவியேற்றது. அதன் பிறகு சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடர் நேற்று தொடங்கியது. முதல் நாளில், ஆளுநர் கங்கா பிரசாத் இந்தியில் உரையாற்ற தொடங்கினார். அவரது உரையின் மொழி பெயர்ப்பு ஆங்கிலத்தில் எம்எல்ஏக்களுக்கு முன்னதாக கொடுக்கப்பட்டது. ஆளுநர் இந்தியில் உரையாற்ற எதிர்கட்சியான காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. முன்னாள் முதல்வர் முகுல் சங்மாவும் மற்ற காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களும் ஆளுநரின் உரைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ அம்ப்ரீன் லிங்டோ வெளிநடப்பு செய்தார்.

ஆனால் முதல்வர் கானோர்டு சங்மா கூறுகையில் ‘‘இந்தி ஒன்றும் வெளிநாட்டு மொழியல்ல. ஆளுநருக்கு எந்த மொழியில் எளிதாக பேச முடியுமா அந்த மொழியில் பேசலாம். இதில் தவறு எதுவும் இல்லை’’ எனக்கூறினார்.

இதை ஏற்காமல் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் அமளிக்கு நடுவே, ஆளுநர் உரையாற்றி முடித்தார்.

பின்னர் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ பி.டி சாக்மி பேசுகையில் ‘‘மாநிலம் உருவாகி 46 ஆண்டுகளில் எந்த ஒரு சட்டப்பேரவையில் ஆளுநரும் இந்தியில் உரையாற்றியதில்லை. நாடு எங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறது. எங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த மொழியான ஆங்கிலத்தில் ஆளுநர் உரையாற்றலாமே. இந்தியில் உரையாற்றுவதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. ஒரே நாடு, ஒரே கலாச்சாரம், ஒரே மதம், ஒரே மொழி என்ற பாஜகவின் இலக்கை செயல்படுத்த சதி நடைபெறுகிறது’’ எனக்கூறினார்.

கங்கா பிரசாத் பிஹார் மாநில பாஜக மூத்த தலைவராக இருந்தவர். மேகாலயா ஆளுநராக தற்போது பதவி வகித்து வருகிறார்.

