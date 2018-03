ஆந்திர முதல்வருக்கு இருக்கும் துணிவும் உணர்வும் தமிழக முதல்வருக்கு இல்லை: ஸ்டாலின்

ஆந்திர முதல்வருக்கு இருக்கும் துணிவு, உணர்வு, பற்று ஆகியவை தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு இல்லை என திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று (சனிக்கிழமை) செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு ஸ்டாலின் பதிலளித்துப் பேசினார்.

”காவிரி விவகாரத்தில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுப்பது அதிமுக அரசின் கடமை. காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டுமல்லாமல், தமிழக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களும் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். அதற்கான நடவடிக்கையை தமிழக அரசு முன்னெடுத்தால் திமுக நிச்சயம் அதற்கு துணை நிற்கும்.

இந்த விவகாரத்தில், பிரதமரை சந்திக்க வேண்டுமென்று ஆளும் கட்சி கேட்டதற்கே இதுவரை அழைப்பு வரவில்லை எனும்போது எதிர்க்கட்சிகளுக்கு அழைப்பு கொடுத்து விடுவார்களா? முதல்வருக்கு அனுமதி கிடைக்காதபோது, எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் நிச்சயமாக வாய்ப்பு கிடைக்காது. அதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையும் எனக்கில்லை.

மத்திய அரசுக்கு எதிராக நிற்கும் ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவுக்கு இருக்கின்ற உணர்வு, பற்று, துணிவு ஆகியவற்றில் ஒரு துளியளவாவது இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எனது எண்ணம். ஆனால், அது இருப்பதாகத் தெரியவில்லை.

அண்ணா அன்றைக்கு கைவிட்டபோதே, ‘திராவிட நாடு கொள்கையை கைவிட்டு இருக்கிறோமே தவிர, அதற்கான காரண, காரியங்கள் அப்படியே இருக்கின்றன’ என்று தெளிவாகச் சொல்லியிருக்கிறார்.

அறிஞர் அண்ணா அன்றைக்கு சொன்னது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை என்பது இப்போது தெரிகிறது. தென் மாநிலங்கள் அனைத்தும் பாஜகவால் எப்படியெல்லாம் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன என்பதை இன்றைக்கு கண்கூடாகப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதனால் தான் இப்படிப்பட்ட சூழல் வந்திருக்கிறது” என மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

