ஏர்வாடியில் பள்ளி ஆண்டுவிழா கொண்டாட்டம்: அதிஉயர்வெளிச்ச மின்விளக்கினால் கண்கள் பாதிக்கப்பட்ட 35 மாணவர்கள் மருத்துவனையில் அனுமதி

பள்ளி ஆண்டுவிழாக் கொண்டாட்டத்தில் அதிஉயர்வெளிச்ச மின்விளக்குகள் பயன்படுத்தியதால் கண்கள் பாதிக்கப்பட்டு 35 மாணவர்கள் உள்ளிட்ட 70 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

திருநெல்வேலியை அடுத்த ஏர்வாடி தொடக்கப்பள்ளியில், நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) ஆண்டுவிழா நடைபெற்றது. விமரிசையாகக் கொண்டாடப்பட்ட இவ்விழாவில் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்ற மேடையிலும், மேடையைச் சுற்றிலும் பிரகாசமான மின் விளக்குகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன.

அந்த மின் விளக்குகள் வழக்கமான வெளிச்சத்தைவிட கூடுதலான வெளிச்சத்தோடு பிரகாசமாக ஒளிர்ந்தது. சிறிது நேரத்தில் மாணவர்கள் கண்களைக் கசக்கிக்கொண்டு அவதியுறத் தொடங்கினர். அப்போது, தாங்க முடியாத அளவுக்கு வெளிச்சம் இருப்பதாக மாணவர்கள் புகார் தெரிவித்தனர்.

மேலும், இந்த மின் விளக்குகள் கண்களுக்கு மிகவும் எரிச்சலைத் தருவதாகவும் வீக்கம் ஏற்படுத்துவதாகவும் கண்களைத் திறக்க முடியவில்லை என்று மாணவர்கள் பலரும் புகார் தெரிவித்த பிறகுதான் மிகவும் பிரகாசமான அந்த மின் விளக்குகள் அணைக்கப்பட்டன.

இதற்குள் கண்எரிச்சலில் கண்களைத் திறக்கமுடியாமல் மிகவும் அவதியுற்ற பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்ட 35 மாணவர்கள், (மொத்தம் 70 பேர்) திருநெல்வேலி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Source: The Hindu

English summary

The anniversary celebration in erwadi school: adhiuyarveliche bulb eyes affected hospital admitted 35 students

School anniversary celebration since the eyes using the adhiuyarveliche bulbs affected 35 Ma