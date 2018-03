5 பைசாவிற்கு 1 லிட்டர் குடிநீர்: கடல் நீரை சுத்திகரித்து வழங்க திட்டம்

கடல் நீரை சுத்திகரித்து, குடிநீராக மாற்றி லிட்டர் 5 காசுகள் என்ற விலையில் விற்பனை செய்யும் திட்டம் விரைவில் தொடங்கப்படும் எனவும், தூத்துக்குடியில் சோதனை அடிப்படையில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபாலில் நடந்த நதி உற்சவம் விழாவில், மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கலந்து கொண்டு பேசினார்.

அப்போது அவர் கூறியதாவது:

‘‘நாடுமுழுவதும் தண்ணீர் பிரச்னை பெரிய அளவில் விஸ்வரூபம் எடுத்து வருகிறது. குடிநீருக்காகவும், விவசாயத்திற்காகவும் தண்ணீர் தேவை அதிகரித்து வருகிறது. பல்வேறு மாநிலங்களும் நதி நீருக்காக தங்களுக்குள் சண்டையிட்டுக் கொள்வது வேதனையாக உள்ளது.

இந்தியாவும், பாகிஸ்தானும் கூட சுமூகமாக தண்ணீரை பகிர்ந்து கொள்கின்றன. பாகிஸ்தானுக்கு செல்லும் தண்ணீரை பற்றி யாரும் கவலைப்படவில்லை. பாகிஸ்தானுடன் இந்தியா 6 ஆறுகளை பகிர்ந்து கொள்கிறது. பாகிஸ்தானுக்கு செல்லும் தண்ணீரை நிறுத்த வேண்டும் என பத்திரிக்கைகள், அரசியல்வாதிகள் குரல் கொடுப்பதில்லை.

ஆனால் மாநிலங்களுக்குள் தண்ணீர் பிரச்னை பெரிய அளவில் உள்ளது. கடல் நீரை சுத்திகரித்து, குடிநீராக மாற்றி லிட்டர் 5 காசுகள் என்ற விலையில் விற்பனை செய்யும் திட்டம் விரைவில் செயல்படுத்தப்படும். நாட்டிலேயே முதன்முறையாக தூத்துக்குடியில் இந்த திட்டம் தற்போது சோதனை அடிப்படையில் நடந்து வருகிறது‘‘

இவ்வாறு நிதின் கட்கரி பேசினார்.

Source: The Hindu

English summary

5 paise to 1 liter of water: sea water supply purification project

Sea water treatment, drinking water supply to convert litres 5 coins for sale price plan soon Tel. No.