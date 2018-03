நெல்லையில் மாணவர்கள் பார்வை பாதிப்புக்கு ஆளான விவகாரம்: பள்ளி தாளாளர் மீது வழக்குப்பதிவு

நெல்லை: நெல்லை மாவட்டம் மாணவர்கள் பார்வை பாதிப்புக்கு ஆளான விவகாரத்தில் பள்ளி தாளாளர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். நெல்லை மாவட்டம் ஏர்வாடியில் தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் 100 பேருக்கு கண் பார்வை பாதிக்கப்பட்டது. பள்ளிவிழாவில் 2000 வாட்ஸ் பல்பு பயன்படுத்தியதால் மாணவர்களுக்கு கண் பார்வை பாதிக்கப்பட்டது. தனியார் பள்ளி தாளாளர் பாலசுப்பிரமணியன் மீது 5 பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். அதிக திறன் கொண்ட மின் விளக்குகளை அமைத்த ஒலி ஒளி அமைப்பாளர் ரமேஷை போலீசார் வலை வீசி தேடிவருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The impact for students in the paddy view issue: raised on a school correspondent

Paddy: nellai district students in school for Visual impact issue raised on the correspondent to make