பா.ஜனதாவை வீழ்த்த எதிர்க்கட்சிகளை ஒன்றுதிரட்டி போட்டியிட முடிவு – காங்கிரஸ் மாநாட்டில் தீர்மானம்

அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் பொதுத்தேர்தலில் பா.ஜனதாவை வீழ்த்த ஒருமித்த கருத்து கொண்ட எதிர்க்கட்சிகளை ஒன்றுதிரட்டி போட்டியிடுவது என காங்கிரஸ் மாநாட்டில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

புதுடெல்லி: அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் பொதுத்தேர்தலில் பா.ஜனதாவை வீழ்த்த ஒருமித்த கருத்து கொண்ட எதிர்க்கட்சிகளை ஒன்றுதிரட்டி போட்டியிடுவது என காங்கிரஸ் மாநாட்டில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. காங்கிரஸ் கட்சியின் 84-வது மாநாடு டெல்லியில் உள்ள இந்திராகாந்தி உள்விளையாட்டு அரங்கில் நேற்று தொடங்கியது. காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி கட்சியின் கொடியை ஏற்றி 2 நாள் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டை தொடங்கிவைத்தார். முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங், ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவர் சோனியா காந்தி மற்றும் கட்சியின் மூத்த, இளம் தலைவர்கள் பங்கேற்றனர். நாடு முழுவதும் இருந்தும் கட்சி பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 15 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகளும் இதில் கலந்து கொண்டனர். ராகுல்காந்தி காங்கிரஸ் தலைவராக பதவியேற்ற பிறகு நடைபெறும் முதல் காங்கிரஸ் மாநாடு இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அடுத்த ஆண்டு (2019) நடைபெற இருக்கும் பொதுத்தேர்தலை எதிர்கொள்வது குறித்த திட்டங்களை வகுப்பதற்காக இந்த மாநாடு கூட்டப்பட்டு உள்ளது. இதில் தற்போதைய அரசியல் நிலவரம், பொருளாதாரம், வெளிநாட்டு விவகாரம், வேளாண்மை, வேலையில்லா திண்டாட்டம், வறுமையை ஒழிப்பது ஆகியவை தொடர்பாக விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டு பல்வேறு முக்கிய தீர்மானங்களை நிறைவேற்ற முடிவு செய்யப்பட்டது. குறிப்பாக அரசியல் நிலவரம் பற்றிய தீர்மானத்தை மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான மல்லிகார்ஜூன கார்கே கொண்டு வந்தார். அதில் கூறப்பட்டு இருந்த முக்கிய அம்சங்கள்:- * அடுத்த ஆண்டு (2019) நடைபெற இருக்கும் நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தேர்தலில் பா.ஜனதாவை வீழ்த்தி அக்கட்சி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரவிடாமல் தடுக்க ஒருமித்த கருத்து கொண்ட எதிர்க்கட்சிகளை பெரிய அளவில் ஒன்றுதிரட்டி தேர்தலை சந்திப்பது. * மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு முறையை ரத்து செய்துவிட்டு மீண்டும் வாக்குச்சீட்டு முறை தேர்தலை கொண்டு வரவேண்டும். நாடாளுமன்ற மக்களவைக்கும், மாநில சட்டசபைகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தலை நடத்த பா.ஜனதா மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கை தவறானது. இது நடைமுறைக்கு சாத்தியமற்றது. * பணபலத்தின் மூலம் சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்குவதை தடுக்க கட்சி மாறுபவர்கள் 6 ஆண்டுகள் தேர்தலில் போட்டியிட தடை விதிக்கும்படி தேர்தல் கமிஷனிடம் கோரிக்கை வைப்பது. * மத்திய விசாரணை முகமைகளை தவறாக பயன்படுத்தி, அரசியல் கட்சிகளை பழி வாங்கும் நோக்குடன் பா.ஜனதா அரசு செயல்படுவதை கண்டிப்பது. * லோக்பால் அமைப்பை நியமிக்காததன் மூலம் ஊழலை ஒழிப்பதில் பா.ஜனதா அரசு மெத்தனமாக செயல்படுகிறது. இதில் மத்திய அரசு வெளிப்படைத்தன்மையுடனும், பொறுப்புடனும் செயல்படத்தவறிவிட்டது. * ஜனநாயக விரோத போக்குடன் பேச்சுரிமை, வெளிப்படையாக கருத்து தெரிவித்தல், மக்களின் அடிப்படை உரிமைகளை பாதிக்கும் வகையில் செயல்படும் மத்திய பா.ஜனதா அரசுக்கும், அதன் மாநில அரசுகளுக்கு கண்டனம் தெரிவிப்பது. * பா.ஜனதாவின் ஆட்சியில் விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள், முறைசாரா துறை பணியாளர்கள், சுய தொழில் செய்வோர், தலித்துகள், வர்த்தகர்கள், சிறுபான்மையினர் மற்றும் ஏழைகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். * பா.ஜனதாவும், ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பும் மக்களிடையே பிளவை ஏற்படுத்தும் விதமாக நாடு முழுவதும் செயல்படுவதை வன்மையாக கண்டிப்பது. முன்னதாக மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து கட்சியின் தலைவர் ராகுல்காந்தி பேசும்போது கூறியதாவது:- மோடி அரசு செயல்படும் விதம் கண்டு மக்கள் மிகவும் விரக்திக்கு உள்ளாகிவிட்டனர். இன்று நாடு முழுவதும் மக்களிடம் வெறுப்பும், கோபமும் பரப்பப்படுகிறது. மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிட்டுக்கொள்ளும் வகையில், பிளவுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க எதுவும் செய்யாத பிரதமர் மோடியை கோடிக்கணக்கான இளைஞர்கள் உன்னிப்பாக கவனித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே இந்த தருணத்தில் நாம் மக்களை ஒன்றாக இணைப்பது அவசியம். காங்கிரஸ் கட்சியால் மட்டுமே இதுபோல் மக்களை ஒருங்கிணைத்து நாட்டை முன்னேற்றப்பாதைக்கு கொண்டு செல்ல முடியும். நமது கட்சிக்கும், மக்களின் அதிருப்தியுடன் ஆட்சி செய்யும் கட்சிக்கும் இடையே வித்தியாசம் உள்ளது. அவர்கள் வெறுப்புணர்வு சித்தாந்தங்களை பின்பற்றுகின்றனர். நாம் அன்பு, சகோதரத்துவம் என்னும் சிந்தனைகளை கடைப்பிடிக்கிறோம். இந்த மாநாட்டின் நோக்கம் கட்சியில் மாற்றத்தை கொண்டு வரவேண்டும் என்பதுதான். அதேநேரம், கடந்த காலத்தையும், மரபையும் நாம் மறந்து விடக்கூடாது. இளைஞர்கள் கட்சியை முன்னெடுத்துச் சென்றால் அனுபவம் மிக்க தலைவர்களும், மூத்தவர்களும் இல்லாமல் அது நிகழக்கூடாது. கட்சியின் மூத்த தலைவர்களையும், இளைஞர்களையும் ஒருங்கிணைப்பதுதான் எனது வேலை. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

