காஷ்மீரில் எஸ்பி மீது பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் – காயமின்றி உயிர் தப்பினார்

ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு காஷ்மீரின் ஹஜிபோரா பகுதியில் சோபியான் மாவட்ட எஸ்.பி. சென்ற வாகனம் மீது பயங்கரவாதிகள் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் எந்தவித காயமும் இன்றி அவர் உயிர் தப்பினார். ஜம்மு காஷ்மீரின் குல்காம் மாவட்டம் பெலிபாக் பகுதியில் உள்ள ராணுவ முகாமில் நேற்று நடைபெற்ற கொடி அணிவகுப்பில் கலந்துகொள்வதற்காக சோபியான் மாவட்ட எஸ்.பி. ஸ்ரீராம் அம்பார்கர் சென்று கொண்டிருந்தார். ஹஜிபோரா பகுதியில் அவர் பயணித்த வாகனம் சென்று கொண்டிருந்த போது, அவ்வாகனம் மீது பயங்கரவாதிகள் திடீர் துப்பாக்கிச்சூட்டில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து போலீசார் பதில் தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர். அதை தாக்குப் பிடிக்க முடியாமல், பயங்கரவாதிகள் தப்பியோடி விட்டனர். எஸ்.பி. குண்டு துழைக்காத வாகனத்தில் பயணம் செய்ததால் அவர் எந்தவித காயமும் இன்றி உயிர் தப்பினார். இந்த தாக்குதலில் இருதரப்பிலும் யாரும் உயிரிழந்ததாக தகவல் இல்லை. தப்பியோடிய பயங்கரவாதிகளை தேடும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர். #JammuKashmir #SSPShopian #escapesunhurt #tamilnews

Source: Maalaimalar

On the terrorist attacks in Kashmir, the SP-he survived without injury

Hajibora in the region of Jammu and Kashmir district sobian s.p. The last vehicle on terrorists waged a gun