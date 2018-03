ஆப்பிரிக்க அகதிகள் படகு கிரேக்க தீவு பகுதியில் கடலில் மூழ்கிய விபத்தில் 16 பேர் பலி

ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருந்து ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு புகலிடம் தேடிச்சென்ற அகதிகளின் படகு கிரேக்க தீவு பகுதியில் கடலில் மூழ்கிய விபத்தில் 16 பேர் பலியானதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. #Greekisland #migrantboatsinksoff

ரோம்: உள்நாட்டு போர் நடைபெறும் லிபியா, சிரியா, ஆப்கானிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து சிலர் அகதிகளாக புறப்பட்டு ஐரோப்பிய நாடுகளில் தஞ்சம் அடைய வருகின்றனர். சட்ட விரோதமாக படகுகளில் புறப்பட்டு வரும் அவர்களில் ஏராளமானோர் மத்திய தரைக்கடலில் மூழ்கி உயிரை விட்டுள்ளனர். இச்சம்பவம் தொடர்கதையாக நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், நேற்று அகதிகள் சிலர் படகில் புறப்பட்டு ஐரோப்பிய நாடுகளை நோக்கி பயணித்துள்ளனர். அவர்களது படகு கிரேக்க தீவு அருகே சென்று கொண்டிருந்தபோது எதிர்பாராத விதமாக கடலில் மூழ்கியது. அந்த படகில் 22 பேர் பயணம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. தகவல் அறிந்ததும் கிரேக்க தீவு கடற்படையினர் மற்றும் மீட்பு குழுவினர் விரைந்து சென்றனர். மீட்புப்பணியில் ஈடுபட்ட அவர்கள் மூழ்கிய படகில் இருந்து 16 பேரை பிணமாக மீட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மற்றவர்களை தேடும் பணி நடந்து வருகிறது. அவர்கள் அனைவரும் கடலில் மூழ்கி பலியாகி இருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. பொதுவாக ஆப்ரிக்க நாடுகளில் இருந்து மத்திய தரைகடல் வழியாக அகதிகள் புறப்பட்டு வருகின்றனர். ஆனால் துருக்கி மற்றும் கிரீஸ் இடையே வரும் போது கடல் சீற்றத்தால் தண்ணீரில் மூழ்கி பலியாகின்றனர். இதுவரை சுமார் 1 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான அகதிகள் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு புறப்பட்டு வந்ததாகவும் அவர்களில் 2,826 பேர் கடலில் மூழ்கி இறந்து விட்டதாகவும் சர்வதேச அகதிகள் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. #Greekisland #migrantboatsinksoff #tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

African refugees in the area of the Greek Islands in the sea, the boat accident kills 16 in

African countries from European countries seeking asylum in this boat of refugees went to the Greek Island area