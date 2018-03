நெல்லை: சங்கரன்கோவில் சுப்புலாபுரத்தில் 75 சதவீதம் கூலி உயர்வு கேட்டு 2-வது நாளாக வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் ரூ.10 லட்சம் மதிப்பிலான துணி உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

In nellai powerloom workers asking for wage increases on the 2nd day of strike

75 percent, at sankarankoil Paddy: subbulapuram asking for wage increase of 2-day strike in return in struggle