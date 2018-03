நெல்லை நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே அகஸ்தியர் அருவியில் குளிக்கத்தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழையால் அகஸ்தியர் அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

The ban on bathing in the waterfall paddy Agastya

Paddy paddy district in thaayae near ambasamudram Agastya waterfall has been resistance. Neerbida