டி.கே.பட்டம்மாளை நினைவுகூர்வதன் மூலமாக வருங்கால தலைமுறையிடம் இசை ஆர்வத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்: வெங்கய்ய நாயுடு வேண்டுகோள்

இசை மேதை டி.கே.பட்டம்மாளின் சாதனைகளை நினைவுகூர்வதன் மூலம் இளம் தலைமுறையினரிடம் இசை ஆர்வத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சென்னையில் நடந்த டி.கே.பட்டம்மாள் நூற்றாண்டு தொடக்க விழாவில் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் எம்.வெங்கய்ய நாயுடு கூறினார்.

மறைந்த கர்னாடக இசைக் கலைஞர் டி.கே.பட்டம்மாள் நூற்றாண்டு தொடக்க விழா சென்னையில் நேற்று நடந்தது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக குடியரசு துணைத் தலைவர் எம்.வெங்கய்ய நாயுடு கலந்துகொண்டு, விழாவை தொடங்கிவைத்தார். அவர் பேசியதாவது:

உலகம் முழுவதும் உள்ள இசை ரசிகர்களின் இதயங்களில் நீங்காத இடம் பெற்றிருப்பவர் மறைந்த கர்னாடக இசை மேதை டி.கே.பட்டம்மாள். குருகுலப் பயிற்சி எதுவும் இல்லாமல், தானாகவே இசையை கற்றுத் தேர்ந்து, தனக்கென தனிப்பாதையும் வகுத்துக் கொண்டவர். அகில இந்திய வானொலியில் அவரது இசைப் பதிவு 10 வயதில் தொடங்கியது. 13 வயதிலேயே கர்னாடக இசை நிகழ்ச்சியை பொது மேடையில் நிகழ்த்தினார். தொடர்ந்து, 50 ஆண்டுகாலம் கர்னாடக இசை உலகில் மாபெரும் பங்களிப்பை வழங்கினார். கடைசி பல ஆண்டுகள் ஒரு ரூபாய்கூட வாங்காமல் இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினார்.

இசைத்தட்டு தயாரிப்பாளர்கள், திரை இசை தயாரிப்பாளர்கள், இசை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தும் சபாக்களின் நிர்வாகிகள் ஆகியோர் டி.கே.பட்டம்மாளின் இசை நிகழ்ச்சியை நடத்துவதை பெருமையாகக் கருதினர். மிகுந்த நுணுக்கத்தோடு விமர்சிக்கும் இசை வல்லுநர்களை திருப்திப்படுத்துவது மட்டுமின்றி, சாமானிய மக்களும் மகிழ்ச்சியடையும் வகையில் இசை நிகழ்ச்சியை நடத்துவதில் பட்டம்மாள் வல்லவர்.

1962-ல் குடியரசுத் தலைவரின் தேசிய விருது, மியூசிக் அகாடமியின் சங்கீத கலாநிதி விருது, 1971-ல் பத்மபூஷண் விருது, சங்கீத நாடக அகாடமியின் சிறப்பு விருது, பத்ம விபூஷண் விருது உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகள் அவருக்கு பெருமை சேர்த்தன.

ஆண்-பெண், வயது, சாதி, மதம், இனம், மொழி, நாடு ஆகிய எல்லைகளைக் கடந்ததுதான் இசை என்பதை நிரூபித்தார். சீன மாணவி ஒருவருக்கு இசைப் பயிற்சி அளித்து, தன்னந்தனியாகவே கர்னாடக இசைக் கச்சேரி நடத்தும் அளவுக்கு அவரை உருவாக்கினார்.

பிரபல இசைக் கலைஞராக மட்டுமல்லாமல், சிறந்த குடும்பத் தலைவியாகவும் திகழ்ந்தார். வாழ்க்கை குறித்த மதிப்பீடுகள் மிகவேகமாக மாறிக்கொண்டிருந்த காலத்தில், பாரம்பரியத்தைப் பின்பற்றுவதில் அவர் எவ்வித சமரசமும் செய்துகொள்ளவில்லை. எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் கலையில் மிகுந்து ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார். தனது கச்சேரிகளில், தேர்ந்தெடுத்த, உன்னதமான இசையை வழங்குவதில் மிகவும் கவனமாக இருந்தார்.

இசை மேதை டி.கே.பட்டம்மாளின் நினைவைப் போற்றி, அவரது சாதனைகளை நினைவுகூர்வதன் மூலம், இளம் தலைமுறையினரிடம் இசை மீதான ஆர்வத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். நம் எதிர்காலத்துக்காக நாட்டின் இயற்கை, பாரம்பரியம், கலை, கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்க வேண்டும். இவ்வாறு வெங்கய்ய நாயுடு கூறினார்.

விழாவில், தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித், மீன்வளத் துறை அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார், பிரபல பரதநாட்டியக் கலைஞர் பத்மா சுப்பிரமணியம், கோவை பாரதிய வித்யா பவன் தலைவர் கிருஷ்ணராஜ் வானவராயர், டி.கே.பட்டம்மாள் அறக்கட்டளை நிர்வாக அறங்காவலரும், பிரபல கர்னாடக இசைப் பாடகியுமான நித்யஸ்ரீ மகாதேவன், டி.கே.பட்டம்மாளின் உறவினர்கள், இசை ஆர்வலர்கள் திரளாக கலந்துகொண்டனர்.

