வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் தமிழகம், புதுச்சேரியில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு

அரபிக் கடல் பகுதியில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் எஸ்.பாலசந்திரன் நேற்று நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:

லட்சத்தீவு மற்றும் தென் கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் நிலவி வந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுவிழந்துவிட்டது. மேலும் தென்கிழக்கு அரபிக் கடல் பகுதியில் கர்நாடக மாநிலத் தை ஒட்டி வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.

அதனுடன் தொடர்புடைய மேற்கு திசைக் காற்றும், வங்கக் கடல் பகுதியில் இருந்து வீசும் ஈரப்பதம் மிகுந்த கிழக்கு திசைக் காற் றும் சந்திக்கும் பகுதி தென்னிந்திய பகுதிகளில் நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக கடந்த 24 மணி நேரத்தில் வட தமிழகத்தில் பரவலாகவும் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் மழை பெய் துள்ளது.

அடுத்துவரும் 24 மணி நேரத்தில் வட தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இடை வெளி விட்டு சில முறை லேசான மழை பெய்யக் கூடும்.

சனிக்கிழமை காலை 8.30 மணியுடன் நிறைவடைந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான மழை அளவுகளின்படி அதிகபட்சமாக வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் 8 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

மேலும், சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் 7 செமீ, திருவள் ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி, சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு, வேலூர் மாவட்டம் ஆலங்காயம், குடியாத்தம், விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் ஆகிய இடங்களில் தலா 6 செமீ, சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடியில் 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

இவ்வாறு இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

நேற்று முன்தினம் இரவு சென்னை உள்ளிட்ட புறநகர் பகுதிகளில் பெய்த பரவலான மழை மக்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்தது. சமீப காலமாக வெப்பம் அதிகரித்துள்ள நிலையில் இந்த மழையால் குளிர்ச்சியான சீதோஷ்ண நிலை காணப்பட்டது. சில தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி இருந்தது.

Source: The Hindu

English summary

Tamil Nadu and Puducherry, absorbing the atmospheric cycle in the rain chances today

The Arabian Sea area that exists in the atmosphere by absorbing the cycle in the next 24 hours in Tamilnadu and pudhuchera