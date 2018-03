சேலம்: சேலத்தில் வாகன உதிரிபாகங்கள் விற்பனை கடையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. தனலட்சுமி ஆட்டோ மொபைல்ஸில் பிடித்த தீயை 2 வாகனங்களில் வந்த வீரர்கள் அணைத்து வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

