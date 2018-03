மதுரை: மதுரை பழங்காநத்தத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. ஜல்லிக்கட்டு அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு, மதுரை ஆட்சியர் வீரராகவராவ் தொடங்கி வைத்தார். ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டியில் 600 காளைகள், 479 மாடுபிடி வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

Jallikattu competition was started at Madurai

