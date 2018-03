கோவை: சசிகுமார் கொலை வழக்கில் கோவையில் என்.ஐ.ஏ. அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். சசிகுமார் கொலை வழக்கில் கைதான 4 பேரின் விடுகளில் அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர். சதாம் உசேன், முபாராக், அபுதாகிர், சிபேர் ஆகியோர் வீடுகளில் சோதனை நடந்து வருகிறது.

