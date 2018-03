சேலம் : சேலத்தில் வாகன உதிரிபாகங்கள் விற்பனை கடையில் பிடித்த தீ 4 மணி நேரமாக எரிகிறது. 10 தீயணைப்பு வாகனங்களில் வந்துள்ள 50 வீரர்கள் தீயை அணிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த தீ விபத்தில் ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதம் அடைந்தது.

Source: Dinakaran

English summary

Salem fire burned in about 4 hours

Salem: Salem auto parts for sale in the shop caught fire and burned as it is about 4 hours. 10 fire vehicles sententious words