கோரக்பூர் ஆட்சியராக தமிழரை நியமித்தார் உ.பி.முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்

உபியின் 36 ஐஏஎஸ், 43 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் அதிரடி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். தம் சொந்த மாவட்டமான கோரக்பூர் ஆட்சியராக தமிழரான ஐஏஎஸ் அதிகாரியை நியமித்துள்ளார் உபி முதல் அமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத்.

இந்த நடவடிக்கை அம்மாநில இருமக்களவை தொகுதிகளில் பாஜகவிற்கு ஏற்பட்ட தோல்வியின் எதிரொலியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

உபியில் பாஜக தனிமெஜாரிட்டியுடன் ஆட்சியில் உள்ளது. இதற்கு முன் நடைபெற்ற மக்களவை தேர்தலில் மொத்தம் உள்ள 80-ல் அக்கட்சிக்கு 73 தொகுதிகள் கிடைத்திருந்தன. இதன் இரு தொகுதிகளில் கோரக்பூர் உபி முதல்வர் ஆதித்யநாத்தாலும், துணை முதல்வர் கேசவ் பிரசாத் மவுரியாவின் பூல்பூரிலும் கடந்த வாரம் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது.

இவ்விரண்டிலும் சமாஜ்வாதி கட்சியிடம் பாஜக வேட்பாளர்கள் தோல்வி அடைந்தனர். குறிப்பாக தொடர்ந்த ஐந்தாவது முறையாக பாஜகவிடம் இருந்த கோரக்பூர் தொகுதி பறிபோனதால் யோகி கடும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி இருக்கிறார். இந்தநிலை அடுத்த வருடம் வரும் மக்களவை தேர்தலிலும் ஏற்படாமல் இருக்க முதல்வர் யோகி 37 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை மாற்றம் செய்து நேற்று அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

இதில், சிவகங்கையை சேர்ந்த கே.விஜயேந்தர பாண்டியனை கோரக்பூர் ஆட்சியராக அமர்த்தி உத்தரவிட்டுள்ளார். இதற்கு முன் பாண்டியனை நேரில் அழைத்த முதல்வர் யோகி அவரிடம் பேசியுள்ளார். அதில், தனது மாவட்டப் பணிகளின் வளர்ச்சிகளில் அதிக கவனம் செலுத்தும்படியும் வேண்டியுள்ளார். 2008 ஆம் வருட உபி மாநில ஐஏஎஸ் அதிகாரியான விஜேயேந்திர பாண்டியன் கோரக்பூரில் நாளை திங்கள் முதல் பொறுப்பேற்க உள்ளார்.

யார் இந்த பாண்டியன்?

சிவகங்கையின் ஓவர்சீயர் பிள்ளை தெருவைச் சேர்ந்த எஸ்.கற்பூரசுந்தர பாண்டியன் எனும் நீதிபதி குடும்பத்தின் நான்காவது தலைமுறையை சேர்ந்தவர் விஜயேந்திர பாண்டியன். வழக்கறிஞர் கல்விக்கு பின் யுபிஎஸ்சி குடிமைப்பணியில் தேர்ச்சி பெற்றவர் ஐஏஎஸ் பணி கிட்டியது. இவரை போல் உபியில் தமிழர்கள் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாகப் பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்கள் திறமைகளில் முழுநம்பிக்கை வைக்கும் உபி அரசியல் கட்சிகள் அவர்களில் பெரும்பாலனவர்களை முக்கிய பகுதிகளில் பணியமர்த்துவது வழக்கமாக உள்ளது.

உபியில், எட்டவா மாவட்ட துணை ஆட்சியர், சண்டவுலியில் தலைமை வளர்ச்சி அதிகாரியான பின் லலித்பூர், அம்பேத்கர் நகர், பலியா, கான்பூர் ஊரகம், மற்றும் பல்ராம்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் பாண்டியன் ஆட்சியராக இருந்தார். பிறகு மாநில கூடுதல் தேர்தல் அதிகாரி, உபி மாநில போக்குவரத்து கழகத்தின் கூடுதல் நிர்வாக இயக்குநர் ஆகிய பதவிகளுக்கு பின் மேற்கு பகுதி மாவட்ட காஸ்கன்ச் ஆட்சியராக அங்கு மதக்கலவரம் உருவாகும் முன்பு வரை இருந்தார். தற்போது கான்பூர் வளர்ச்சி ஆணையத்தின் துணை தலைவராக இருந்தவருக்கு கோரக்பூரில் பணியாற்றும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

