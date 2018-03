தெலுங்தேசம் கொண்டு வரும் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மக்களவை தேர்தல் கூட்டணிக்கு முன்னோட்டமா?

பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசுக்கு எதிராக தெலுங்கு தேசம் கட்சி கொண்டுவரவுள்ள நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம், வரும் மக்களவை தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணிக்கு முன்னோட்டமாகக் கருதப்படுகிறது.

மத்தியில் ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து தெலுங்கு தேசம் கட்சி நேற்று முன்தினம் வெளியேறியது. மேலும் மத்திய அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மான நோட்டீஸ் அளித்தது. இது அடுத்த வாரம் விவாதத்திற்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இத்தீர்மானம் வெற்றிபெற வாய்ப்பில்லை என்பது உறுதியாக தெரிந்தாலும் அதற்கு ஆதரவாக மற்றும் எதிராக யார் யார் வாக்களிக்கின்றனர் என்பதை அறிய உதவும்.

எனவே அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள மக்களவை தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணிக்கான முன்னோட்டமாக இது கருதப்பட உள்ளது. இதில் கட்சிகளின் நிலைப்பாட்டை வைத்து 2019 மக்களவை தேர்தல் முடிவுகளை கணிக்கும் வாய்ப்புகளும் தெரிகின்றன. ஒருவேளை அந்த தீர்மானம் விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படாமல் போனால் அதற்கு தடையாக இருந்த எதிர்க்கட்சிகள் விவரமும் வெளியாகி விடும்.

மொத்தம் 543 உறுப்பினர்களை கொண்ட மக்களவையில் தற்போது 536 உறுப்பினர்கள் மட்டுமே உள்ளனர். இதில் பாஜகவுக்கு 274 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். தனி மெஜாரிட்டியை விட பாஜகவிற்கு சில உறுப்பினர்கள் கூடுதலாகவே உள்ளனர். என்றாலும் மத்திய அரசின் முழு பலத்தையும் காட்ட கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவை பாஜக பெறவேண்டியிருக்கும்.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் ராம்விலாஸ் பாஸ்வானின் லோக் ஜனசக்திக்கு 6, பிஹாரின் பிற்படுத்தப்பட்டோர் கட்சியான ராஷ்ரிய லோக் சமதா கட்சி மற்றும் பஞ்சாபின் அகாலி தளத்திற்கு தலா 3, உ.பி.யின் அப்னா தளம் மற்றும் பிஹாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சிக்கு தலா 2 என உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். பாமக உட்பட இதர 5 கட்சிகளுக்கு தலா ஓர் உறுப்பினர் உள்ளனர்.

இக்கூட்டணியின் முக்கிய உறுப்பினரான சிவசேனா 18 உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ளது. அக்கட்சி மத்திய அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றாலும், தொடக்கத்தில் இருந்தே பாஜகவை கடுமையான விமர்சித்து வருகிறது. அடுத்த பொதுத்தேர்தலில் தனித்து போட்டியிடும் என ஏற்கெனவே அறிவித்துள்ளது. எனவே சிவசேனாவின் நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கும் என்பது வெளிப்படையாகத் தெரியவில்லை.

இதுகுறித்து ‘தி இந்து’விடம் சிவசேனா உறுப்பினரான சந்திரகாந்த் கெய்ரே கூறும்போது, “வாஜ்பாய் பிரதமராக இருந்தபோது கூட்டணிக் கட்சிகளின் தலைவர்களை அழைத்து அவ்வப்போது ஆலோசனை நடத்துவார். ஆனால் இந்த ஆட்சியில் கூட்டணிக் கட்சிகளின் தலைவர்கள் கண்டுகொள்ளப்பட்டவில்லை.

இதுவரையிலும் எங்கள் கட்சி நடுநிலை வகிக்கிறது. நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வந்தால் அதில் எடுக்கும் நிலைப்பாடு குறித்து உத்தவ் தாக்கரே தலைமையில் கூடி முடிவு எடுப்போம்” என்றார்.

தேஜமுயின் கூட்டணிகளுக்கு பலன்

கூட்டணியின் மற்றொரு முக்கிய உறுப்பினரும் மத்திய அமைச்சருமான ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் கடந்த வியாழக்கிழமை எஸ்சி, எஸ்டி எம்.பி.க்களுக்கு விருந்து அளித்தார். அப்போது அவர், கூட்டணிக் கட்சிகளை புறக்கணித்தால் வரும் மக்களவை தேர்தலில் பாஜக கடும் ஆபத்தை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என எச்சரித்தாக தெரியவந்துள்ளது. எனவே நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் பலன் எதிர்க்கட்சிகளுடன் சேர்த்து பாஜகவின் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கும் கிடைக்கவுள்ளது.

அதிமுகவிற்கு முக்கியப்பங்கு

இதற்கிடையே காவிரி பிரச்சினைக்காக மக்களவையில் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டு வரும் அதிமுகவின் நிலைப்பாடு முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. இக்கட்சி நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் நடைபெறும் வகையில் தனது போராட்டத்தை நிறுத்திவைக்க வேண்டியிருக்கும். மேலும் அமளியை காரணம் காட்டி மத்திய அரசு நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கைவிடுவதற்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. அரசிற்கு எதிராக அதிகபட்சம் நடுநிலை வகிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படும் அதிமுக அடுத்த வாரம் முக்கியப்பங்காற்ற உள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

Thelungesam will bring a no-confidence motion the Lok Sabha election Alliance preview?

The BJP-led National Democratic Alliance (NDA), the Government has brought against Telugu desam party no confidence fire