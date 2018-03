சென்னை: 10-ம் வகுப்பு தமிழ் முதல்நாள் தேர்வு வினாத்தாள் கடினமாக இருந்ததாக மாணவர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். மாணவர்களுக்கு கருணை மதிப்பெண் வழங்குவது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருகிறது என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டியளித்துள்ளார்.

