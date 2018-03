நெல்லை: நெல்லை மாவட்டம் கொக்கிரகுளம் தாமிரபரணி ஆற்றில் மூழ்கிய 3 மாணவர்களில் 2 பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். மற்றொரு மாணவரை தேடும் பணி தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

