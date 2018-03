உலகளவில் மோசமான வரி என்ற பெயரை பெற்றுவிட்டது ஜிஎஸ்டி: ராகுல் கிண்டல்

டெல்லி: ஜிஎஸ்டி என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கப்பார் சிங் டேக்ஸின் பயங்கர முகம் உலக அளவில் பெயர் பெற்றுள்ளது என்று ராகுல் காந்தி கிண்டல் செய்துள்ளார்.

சரக்கு மற்றும் சேவைகள் வரி கடந்த ஆண்டு ஜூலை 1-ஆம் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டது. இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.

உலகில் மறைமுக வரியை போன்ற வரிகள் குறித்து உலக வங்கி 115 நாடுகளில் ஒரு ஆய்வு நடத்தியது. இதில் உலகில் 2-ஆவது மிக உயர்ந்த வரி ஜிஎஸ்டி ஆகும் என்று என உலக வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

Modi ji, the terror of Gabbar Singh Tax is now globally acclaimed.

The World Bank says it’s the 2nd HIGHEST in the WORLD and one of the MOST complex. #ModiTalksNoCanDohttps://t.co/mUBv3EdEBK

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi)

March 18, 2018