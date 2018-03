புதுமண்டபத்தில் கடைகளை திறந்த வியாபாரிகள்: வியாபாரம் செய்ய விடாமல் கண்காணித்த கோயில் அதிகாரிகள்

மதுரை புதுமண்டபத்தில் உள்ள கடைகளை பராமரிப்பதற்காக திறக்க வியாபாரிகள் அனுமதிக்கப்பட்டனர். விற்பனையை அனுமதிக்காமல் கோயில் அலுவலர்கள் கண்காணித்தனர்.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் பிப்.2-ம் தேதி வீரவசந்தராய மண்டபத்தில் இருந்த கடைகள் தீப்பற்றி எரிந்தன. இதில் ஏராளமான கடைகள் சேதம் அடைந்தன. வீரவசந்தராயர் மண்டப பகுதியும் கடுமையாக சேதமடைந்தது.

இப்பகுதியில் சீரமைப்புப் பணிகள் நடந்து வருகிறது. இதையடுத்து கோயில் வளாகத்திற்குள் இருந்த கடைகள் அனைத்தும் அகற்றப்பட்டன.

கோயில் கிழக்கு கோபுரத்திற்கு எதிரே புதுமண்டபத்தில் உள்ள 150-க்கும் அதிகமான கடைகளை பிப்.3-ம் தேதி முதல் திறக்க கோயில் நிர்வாகம் அனுமதிக்கவில்லை.

இது குறித்து நீதிமன்றத்தில் கடை உரிமையாளர்கள் வழக்கு தொடர்ந்தனர். பொருட்களை பராமரிப்பது உள்ளிட்ட பணிகளுக்காக கடைகளை திறக்க உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது. இதையடுத்து இக்கடைகளை உரிமையாளர்கள் நேற்று திறந்தனர். 10, 10 பேராக கடைகளை திறக்கவும், உள்ளே இருக்கும் பொருட்களை சரிபார்க்கவும், ஒழுங்குபடுத்தவும், குப்பைகளை அப்புறப்படுத்தவும் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.பொதுமக்கள் யாரையும் உள்ளே அனுமதிக்கவில்லை. வியாபாரிகளின் நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் வீடியோவில் பதிவு செய்யப்பட்டது.

போலீஸ் பாதுகாப்பும் அளிக்கப்பட்டிருந்தது. மண்டபத்திற்குள் பல இடங்களில் வைக்கப்பட்டிருந்த மறைப்புகள், கயிறு, பலகை, தகரம் உள்ளிட்ட பல பொருட்களை வியாபாரிகளே அகற்றினர். கடை உரிமையாளர்களின் செயலை கோயில் அதிகாரிகள் முழுமையாக கண்காணித்தனர்.

Source: The Hindu

English summary

Open pudumandabam shops in merchants: do business without the authorities watching Temple

Madurai pudumandabam shop open for the maintenance of the merchants were allowed. Sales anumathik